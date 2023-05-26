Путин обсудил с Совбезом дополнительные соцгарантии участникам СВО

С докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ.

"Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции (СВО - прим. ТАСС) и членам их семей", - сказал глава государства, открывая совещание.

После этого он передал слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В совещании приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Путин постоянно держит на личном контроле вопросы помощи участникам СВО. 3 апреля президент утвердил создание специального государственного фонда, который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих. Председателем фонда была назначена Анна Цивилева.