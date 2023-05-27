Грызлов назвал бесценным вкладом в достижение победы помощь Санкт-Петербурга Мариуполю

Председатель высшего совета "Единой России" поздравил губернатора и жителей с 320-летием со дня основания города на Неве

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Участие Санкт-Петербурга в восстановлении Мариуполя вносит бесценный вклад в достижение победы и процветания России. Об этом заявил председатель высшего совета "Единой России", посол РФ в Минске Борис Грызлов в открытом письме губернатору и жителям Санкт-Петербурга в честь отмечаемого в субботу 320-летия со дня основания города.

Он напомнил, что летом 2022 года Санкт-Петербург установил побратимские связи с Мариуполем, который понес значительные разрушения в результате действий киевского режима. "Теперь, когда Мариуполь стал частью России, обмен опытом, содействие восстановлению экономики и инфраструктуры, помощь пострадавшим в результате боевых действий являются бесценным вкладом в достижение нашей общей победы и неотъемлемым условием развития и процветания нашей страны", - отметил Грызлов в письме, полученном в распоряжение ТАСС.

Говоря о Санкт-Петербурге, он остановился на его истории, обратив внимание на ее неразрывную связь как со всемирно известными именами российских писателей, поэтов, ученых и политических деятелей, так и с переломными и трагическими событиями, предопределившими судьбу страны.

Во время Великой Отечественной войны Ленинград попал в блокаду, но выстоял, продолжил Грызлов. "Благодаря самоотверженности и мужеству его жителей и защитников, преодолевших все жестокие испытания и невзгоды, планы немецко-фашистских захватчиков были сорваны. Подвиг ленинградцев навсегда запечатлен на страницах военной истории нашей страны и останется символом стойкости, несгибаемого духа и патриотизма для многих поколений россиян", - добавил он.

"Уверен, что жители Санкт-Петербурга, наследники великих творцов и мужественных воинов, всегда будут ценить и прославлять свой родной город, сохранять и приумножать его культурное наследие, трудиться во благо своего Отечества", - заключил российский дипломат.