27 мая, 08:43,
обновлено 27 мая, 09:09

Лавров: "кукловоды" в США начинают задумываться, насколько адекватны руководители Украины

По словам главы МИД, Россия надеется, что последуют санкции в отношении властей в Киеве из-за угроз Владимиру Путину

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Кукловоды" в Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться, насколько адекватны руководители Киева, и РФ надеется, что последуют санкции в отношении украинского руководства в связи с угрозами в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил в субботу в Telegram-канале.

"Не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны, - сказал министр. - Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих руководителей так называемых, и что все заявления о том, что нужно было сначала убивать всех русских, где бы они ни были, это говорил и [советник главы офиса украинского президента Михаил] Подоляк, и [секретарь СНБО Алексей] Данилов, а теперь уже персонально [угрозы] в отношении руководителя суверенного государства Российской Федерации - это серьезнейшая вещь". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАВеликобританияРоссия
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