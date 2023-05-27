Лавров: "кукловоды" в США начинают задумываться, насколько адекватны руководители Украины

По словам главы МИД, Россия надеется, что последуют санкции в отношении властей в Киеве из-за угроз Владимиру Путину

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Кукловоды" в Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться, насколько адекватны руководители Киева, и РФ надеется, что последуют санкции в отношении украинского руководства в связи с угрозами в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил в субботу в Telegram-канале.

"Не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны, - сказал министр. - Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих руководителей так называемых, и что все заявления о том, что нужно было сначала убивать всех русских, где бы они ни были, это говорил и [советник главы офиса украинского президента Михаил] Подоляк, и [секретарь СНБО Алексей] Данилов, а теперь уже персонально [угрозы] в отношении руководителя суверенного государства Российской Федерации - это серьезнейшая вещь".