Совет Думы определил депутатов, которые войдут в правление Социального фонда РФ

По данным источника в аппарате палаты, речь идет о Ярославе Нилове, Олеге Морозове и Ольге Ануфриевой

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Совет Думы делегировал в состав правления Фонда пенсионного и социального страхования РФ депутатов Ярослава Нилова, Олега Морозова и Ольгу Ануфриеву. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в аппарате палаты.

"Совет Думы делегировал председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, председателя комитета по контролю Олега Морозова, первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Ольгу Ануфриеву в состав правления Фонда пенсионного и социального страхования РФ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что совет также утвердил кандидатуру первого вице-спикера палаты Александра Жукова для включения в состав Совета при правительстве РФ по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением развития в РФ систем обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования и совершенствованием деятельности Фонда пенсионного и социального страхования.

Согласно закону "О Фонде пенсионного и социального страхования РФ", в состав его правления входят в том числе шесть представителей общероссийских объединений профессиональных союзов, шесть представителей общероссийских объединений работодателей, три представителя территориальных органов фонда, три сенатора, три депутата Госдумы, один представитель общероссийских общественных объединений инвалидов и два представителя организаций, деятельность которых связана с защитой прав граждан в сфере социального обеспечения. Указанные члены правления фонда подлежат ротации, которая осуществляется не чаще одного раза в три года.