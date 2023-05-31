В ЛНР ликвидировали региональный МИД

Правительство региона также отменило постановление об учреждении посольства ЛНР в Москве

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел ликвидировали в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил корреспонденту ТАСС в среду экс-руководитель ведомства Владислав Дейнего.

"Сегодня завершились все процедуры, все технические моменты, подписан ликвидационный баланс, и соответствующее уведомление направлено в адрес Федеральной налоговой службы по ЛНР о завершении процедуры ликвидации Министерства иностранных дел Луганской Народной Республики", - сказал он.

По словам Дейнего, врио главы республики Леонид Пасечник подписал указ о его освобождении от должности главы МИД республики. "Подписан указ об освобождении от должности министра, поэтому сегодня у меня был последний рабочий день в этой должности", - рассказал он.

Дейнего отметил, что часть сотрудников МИД ЛНР "уже трудоустроились в другие органы". "Основная масса сотрудников уже давно уволена. Сейчас осталась работать ликвидационная комиссия и несколько сотрудников, которые обеспечивали вот эту остаточную деятельность, которая еще сохранялась за министерством иностранных дел до момента ликвидации", - пояснил он.

В среду правительство ЛНР отменило постановление об учреждении посольства республики в Москве. В ноябре прошлого года Пасечник подписал указ о ликвидации Министерства иностранных дел ЛНР в связи с вхождением республики в состав РФ. Согласно документу, ведомство должно прекратить свою деятельность до 1 июня.

28 сентября прошлого года экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал ТАСС, что дипломатические представительства Донецкой и Луганской народных республик после вступления регионов в состав России могут преобразовать в представительства субъектов РФ.