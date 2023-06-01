Посол России в Сербии заявил об отсутствии планов встреч Вучича и Путина

Александр Боцан-Харченко отметил, что сейчас подготовка визита сербского президента в Москву не ведется

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Контакты на высшем уровне между президентом Сербии Александром Вучичем и президентом России Владимиром Путиным не планируются. Об этом заявил в четверг посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью "Известиям".

Посол добавил, что президент Вучич сообщает всю информацию о своих подходах и о положении дел в крае с полной уверенностью, что она доводится до президента России, высшего российского руководства.

Боцан-Харченко уточнил, что сейчас подготовка визита сербского лидера в Москву не ведется. Но, по его словам, "ритмичный обмен мнениями, - в различных форматах - имеет место".