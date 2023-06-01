В ФСБ прогнозируют качественную трансформацию международного терроризма

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. ФСБ РФ прогнозирует качественную трансформацию международного терроризма на фоне возвращения в свои страны боевиков, принимавших участие в конфликтах на Украине и в Сирии. Об этом заявил в четверг в Минске на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - членов СНГ директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

"В целом прогнозируем очередную качественную трансформацию международного терроризма. Иностранные боевики, прошедшие через Афганистан, Сирию и Украину, будут расползаться по другим горячим точкам либо возвращаться в страны исхода и начнут распространять полученный боевой опыт среди своих многочисленных адептов", - сказал он.