1 июня, 11:21,
обновлено 1 июня, 12:06

В ФСБ прогнозируют качественную трансформацию международного терроризма

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. ФСБ РФ прогнозирует качественную трансформацию международного терроризма на фоне возвращения в свои страны боевиков, принимавших участие в конфликтах на Украине и в Сирии. Об этом заявил в четверг в Минске на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - членов СНГ директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

"В целом прогнозируем очередную качественную трансформацию международного терроризма. Иностранные боевики, прошедшие через Афганистан, Сирию и Украину, будут расползаться по другим горячим точкам либо возвращаться в страны исхода и начнут распространять полученный боевой опыт среди своих многочисленных адептов", - сказал он. 

Теги:
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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