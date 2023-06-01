Песков сообщил, что Путин регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе

Пресс-секретарь президента отметил, что глава государства особенно активно занимается оказанием помощи людям и поддержкой в переселении тех, кто в этом нуждается

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин постоянно и регулярно получает информацию об обстрелах в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается ситуации в Шебекинском районе, <...> действительно, постоянно и регулярно президент получает информацию и от наших пограничников, и от военных, и от спасателей, и от представителей муниципальных и региональных властей Белгородской области ", - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что президент находится "в постоянном контакте с упомянутыми представителями". "Главный вопрос, конечно, - это оказание помощи людям, это поддержка в переселении тех, кто в этом нуждается и кто изъявляет желание", - сказал пресс-секретарь. "Вот этим сегодня тоже Путин занимается очень активно", - добавил он.