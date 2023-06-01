Захарова: Запад неприкрыто поддерживает политику Киева по устранению этнических русских

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Страны Запада открыто поддерживают политику украинских властей по физическому устранению этнических русских. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В целом Запад неприкрыто поддерживает политику Киева на физическое устранение этнических русских. Молчаливо кивает, когда украинские функционеры обещают истреблять население Крыма. Теперь же западники сами стали прямо говорить об уничтожении гражданского населения в России", - заявила дипломат.