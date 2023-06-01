Экс-губернатор Красноярского края может стать сенатором 8 июня

На этот день запланировано очередное заседание законодательного собрания состоится

ТОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Экс-губернатор Красноярского края, депутат заксобрания региона Александр Усс может стать членом Совета Федерации уже 8 июня. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Очередное заседание законодательного собрания состоится 8 июня. Если этот вопрос будет внесен в повестку дня и депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосуют за наделение его полномочиями, он [Усс] станет сенатором с 8 июня", - сообщил Тимченко, добавив, что в этом случае на следующем пленарном заседании Совфеда, 21 июня, будет "внесен проект постановления о включении его в состав того или иного комитета".

Член Совета Федерации от законодательной власти избирается из числа депутатов регионального парламента. Ранее сенатор Валерий Семенов, представлявший в Совфеде Законодательное собрание Красноярского края, сложил свои полномочия и был назначен вице-губернатором края. 25 мая избирком края передал мандат депутата заксобрания от партии "Единая Россия" Уссу. Мандат был передан после того, как депутат Николай Креминский, избранный по спискам "Единой России", добровольно сложил свои полномочия.

Ранее информацию о том, что Усс выдвинут в СФ президиумом регионального отделения "Единой России" сообщил ТАСС собеседник в органах власти. Теперь его должен утвердить генеральный совет партии.