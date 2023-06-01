Представители более чем 50 стран подтвердили участие в V Муниципальном форуме стран БРИКС+

По данным председателя оргкомитета форума Михаила Черепанова, ожидается 7 тыс. участников, в том числе 2 тыс. иностранных граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Около 7 тыс. представителей из более чем 50 стран мира планируют принять участие в V Международном муниципальном форуме стран БРИКС +, который состоится 9-10 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель оргкомитета форума Михаил Черепанов.

"Подготовка проводится динамично, в плановом режиме. На сегодняшний момент представители более 50 стран мира подтвердили участие. Мы планируем, что в этом году будет 7 тыс. участников: 2 тыс. иностранных граждан, которые будут пересекать границу, приезжать из 200 зарубежных городов мира, и 5 тыс. участников из российских территорий, субъектов РФ", - рассказал Черепанов по итогам расширенного совещания оргкомитета форума. Также планируется, что в форуме примут участие представители новых субъектов РФ.

Глава оргкомитета отметил, что интерес к мероприятиям форума с каждым годом повышается. По его словам, программа предстоящего в ноябре события будет многопрофильной. "Мы максимально заинтересованы, чтобы было представлено большое количество различных отраслей, сообществ, они могли обсудить успешные практики управления территориями, экономические вопросы, гуманитарные, [чтобы состоялось] подписание соглашений между территориями РФ и зарубежными территориями", - добавил он.

Основной фокус организаторы форума делают на работу со странами Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. "В этом году мы также делаем большой уклон на презентацию инвестиционных проектов РФ для инвесторов, которые будут приезжать из-за рубежа", - сказал Черепанов.

"Сейчас какой идет тренд: зарубежные наши партнеры хотят зайти на рынок, [в] ниши, которые освобождены были европейскими компаниями. [В] эти ниши хотят прийти наши партнеры из Азии, латиноамериканских стран, Ближнего Востока и Африки. Они именно этим интересуются в первую очередь - чтобы можно было в этом плане наладить кооперацию. И мы это помогаем делать", - подчеркнул председатель оргкомитета.

V Международный муниципальный форум стран БРИКС+ проводится ежегодно в Санкт-Петербурге при поддержке МИД России, содействии Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. В этом году форум состоится 9-10 ноября.