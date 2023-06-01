Гатилов: проекты Пентагона направлены на разработку биологических поражающих агентов

Постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН отметил, что полученные результаты исследований "позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням"

ЖЕНЕВА, 1 июня. /ТАСС/. Проекты, осуществляемы военным ведомством США, направлены на создание условий для разработки новых биологических поражающих агентов направленного действия в обход Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявил в четверг на пленарном заседании Конференции по разоружению постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

"Есть все основания полагать, что используемая на Украине схема проведения военно-биологических исследований в пользу США применяется и в других странах", - отметил глава российской дипмиссии. По его словам, Вашингтон "планомерно формирует за пределами своей территории разветвленную сеть биолабораторий, позволяющих проводить в различных регионах мира под видом медико-биологических проектов широкий спектр исследований военной направленности". Военно-биологическая инфраструктура включает "около 400 биологических лабораторий двойного назначения", приоритет отдается созданию таких объектов "непосредственно вдоль границ потенциальных стратегических соперников".

Проекты якобы защитного характера, осуществляемые военным ведомством Соединенных Штатов, "фактически направлены на создание условий для скрытой в обход КБТО разработки новых биологических агентов направленного действия", сказал Гатилов. Полученные результаты исследований "позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням".

Постпред РФ призвал США и Украину "вернуться в правовое поле КБТО" и отказаться от деятельности, которая подрывает режим этой конвенции. Вопросы к США и Украине, касающиеся соблюдения ими обязательств по КБТО, будут актуальны до тех пор, пока не будет получена должная реакция на высказанные Россией озабоченности "как в виде требуемых разъяснений, так и в виде конкретных шагов по выправлению сложившейся ситуации", заключил дипломат.