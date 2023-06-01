Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки оценил благоустройство центра Волгограда

Зампред Совета безопасности РФ назвал Волгоград во всех смыслах "теплым" городом с патриотической славой

ВОЛГОГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в четверг с рабочей поездкой в Волгоград. Он осмотрел участок благоустроенной центральной набережной с амфитеатром, где встретился с молодежью и представителями ветеранского сообщества, передает корреспондент ТАСС.

Волонтеры волгоградского молодежного фестиваля "Тричетыре", а также представители местного ветеранского сообщества - член общественной организации "Дети военного Сталинграда" Тамара Колбасина и председатель Совета ветеранов Волгограда Александр Струков - приветствовали Медведева на недавно благоустроенной центральной набережной города-героя. Ребята подарили ему картину с изображением легендарного бронекатера "БК-31", который затонул в Волге в годы Великой Отечественной войны и был поднят со дна реки несколько лет назад.

В свою очередь Медведев назвал Волгоград во всех смыслах "теплым" городом с патриотической славой. "У Волгограда есть два момента очень важных для отдыха. С одной стороны, это великий город патриотической славы, а с другой стороны, это очень теплый город в прямом и переносном смысле", - сказал Медведев общественникам.

Ранее он поддержал идею комплексного благоустройства Волгограда к 80-летию победы в Сталинградской битве, которая празднуется в 2023 году. В июле 2022 года в Волгограде на берегу Волги при участии Медведева была открыта территория у музейного комплекса "Бронекатер БК-31". Осенью после реконструкции в городе появилась обновленная нижняя терраса центральной набережной - с развернутым к Волге амфитеатром, фонтанами, парковой мебелью и другими элементами благоустройства. Комплексное обновление исторической части города-героя, в том числе центральной набережной, продолжается.