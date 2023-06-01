Захаровой прокомментировала злоупотребления США функциями председателя в АТЭС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Использование Вашингтоном своего председательства для насаждения непрофильных сюжетов сказывается на эффективности деятельности форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о злоупотреблении США функциями председателя в АТЭС.

"Считаем неприемлемым использование Вашингтоном своей председательской "вахты" в АТЭС для насаждения непрофильных сюжетов в собственной идеологической обертке в ущерб открытому, честному и равноправному диалогу в АТЭС. Исходим из того, что подобное поведение США крайне негативно сказывается на эффективности деятельности АТЭС как инкубатора перспективных инициатив по продвижению экономической интеграции и повышению благосостояния в АТР", - отметила дипломат.

РФ рассчитывает на возвращение США к ответственному выполнению функций председателя АТЭС, указала Захарова.