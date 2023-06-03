Мурадов: новый статус Азовского моря освободит РФ от международных процедур для судов

Представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов также уточнил, что денонсация имеет большое значение для Крыма, так как подтверждает возможность свободного сообщения с портами Бердянска, Геническа и Мариуполя

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Денонсация договора РФ с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива с юридической точки зрения подтверждает вхождение в Россию новых территорий и освобождает ее от международных правовых процедур, касающихся судоходства в Азовском море. Об этом ТАСС в субботу заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"На мой взгляд, как специалиста по международным отношениям, денонсация - это необходимый правовой акт, который подтверждает вхождение в Россию всех прибрежных территорий, подтверждает, что Азовское море уже не является морем совместного использования, как это ранее фиксировалось в соответствующих документах. <...> Хочу подчеркнуть, что правила, которые действовали ранее - в том, что касается международного морского права, - предполагали, что Россия и Украина имеют статус совместного пользования Азовским морем. Это значит, что при приглашении военных кораблей в порты Азовского моря это нужно было согласовывать с другой стороной. Теперь это все не требуется", - сказал Мурадов.

В частности, как уточнил постпред, денонсация имеет большое значение для Крыма, так как подтверждает возможность свободного сообщения с портами Бердянска, Геническа и Мариуполя.

В четверг Госдума денонсировала договор о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан в 2003 году. Совет Федерации рассмотрит этот вопрос 7 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о денонсации, заявил, что Азовское море изменило свой юридический статус, став внутренним морем РФ.