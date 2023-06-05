5 июня, 08:36,
обновлено 5 июня, 09:03

Посольство РФ: действия оппозиции Сенегала можно расценивать как попытку госпереворота

В диппредставительстве указали, что партия "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" опубликовала манифест с призывом к дальнейшему сопротивлению с целью отставки действующего президента

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Действия лидера оппозиции Сенегала Усмана Сонко и его партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство", которые призывают к отставке президента страны Маки Саля, можно расценивать как попытку госпереворота. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Сенегале.

В диппредставительстве указали, что партия Сонко опубликовала манифест с призывом к дальнейшему сопротивлению с целью отставки действующего президента. "По сути, это можно расценивать как призыв к госперевороту", - отметили в диппредставительстве. 

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