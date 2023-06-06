Пушилин назвал стабильно сложной ситуацию на флангах в Артемовске

По словам врио главы ДНР, ВСУ обстреливают город с беспилотников

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Стабильно сложная обстановка наблюдается на флангах в Артемовске (украинское название - Бахмут). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Ситуация на флангах в Артемовске, скажем так, стабильно сложная", - сообщил он в эфире телеканала "Соловьев Live".

ВСУ обстреливают Артемовск с беспилотников, пока большее число специалистов МЧС и МВД туда направлять небезопасно, сказал Пушилин.

"Заводить туда [в Артемовск] больше гражданских служащих пока не представляется возможным. [ВСУ] расстреливают город, непосредственно используют беспилотники. <...> Там сейчас уже и наше МВД присутствует, и МЧС присутствует", - сказал он.

Пушилин отметил, что у властей уже имеется план работ по восстановлению Артемовска. "Сейчас важно энергетику подтянуть, выстроить связь", - добавил врио главы ДНР.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей ВСУ. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.