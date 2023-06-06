Грызлов заявил, что Запад организовал кампанию по недопущению Минска в СБ ООН

Как подчеркнул посол РФ в Белоруссии, используемые Вашингтоном, Брюсселем и их союзниками методы "не имели ничего общего с дипломатией и опирались на силу, угрозы, шантаж и откровенное запугивание других стран"

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Страны Запада организовали кампанию по недопущению в Совет Безопасности (СБ) ООН еще одного государства, проводящего независимую внешнюю политику. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя результаты голосования в Генассамблее ООН за кандидатов на пост непостоянного члена СБ от группы восточноевропейских стран, которое выиграла Словения.

"Блок западных стран и их союзники организовали целенаправленную кампанию, задачей которой было не допустить появления в составе Совбеза еще одного государства, которое не боится проводить независимую внешнюю политику. Таковым, без сомнения, является Республика Беларусь", - сказал посол.

Он напомнил, что "Минск выдвинул свою кандидатуру еще в 2007 году, Словения подала заявку в 2017 году, причем изначально претендовала на непостоянное членство в Совбезе только в 2042-2043 годах". "За два года до голосования родился проект по вытеснению Беларуси из списка кандидатов, и Словения по указке Запада заявила свои претензии на тот же срок, что и Беларусь. Вашингтон, Брюссель и их союзники делали все, чтобы голосование сложилось не в пользу Минска. Используемые ими методы не имели ничего общего с дипломатией и опирались на силу, угрозы, шантаж и откровенное запугивание других стран", - рассказал Грызлов.

"Вопреки декларируемой на словах приверженности принципам демократии и свободы слова, американцы и европейцы на деле не готовы учитывать интересы и мнения других государств, особенно если они расходятся с проводимой НАТО и ЕС линией на глобальное доминирование, построение однополярного мира и установление так называемого порядка, основанного на правилах", - добавил посол.

В ходе состоявшегося во вторник голосования в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН Любляна получила 153 голоса, Минск - 38. Для победы стране надо было набрать не менее двух третей голосов всех членов Генассамблеи (всего их 193).