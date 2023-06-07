ЦИК утвердил проведение ДЭГ на федеральной платформе на выборах в сентябре в 24 регионах

Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, дистанционное электронное голосование затронет 20,6 млн избирателей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе на выборах в сентябре будут применять 24 субъекта РФ. Такое решение было принято на заседании Центризбиркома РФ в среду, за него проголосовали 11 членов комиссии, против - один.

"Всего в ЦИК за это время была отправлена 31 заявка, 7 регионов по прошествии времени свои заявки отозвали. По числу избирательных кампании ДЭГ в этому году охватит более 300, из них две кампании федерального уровня (довыборы в одномандатных округах в Республике Крым и Липецкой области - прим. ТАСС). Если говорить о потенциальных избирателях, то ДЭГ затронет 20,6 млн человек", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она уточнила, что ДЭГ пройдет в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Пермского края.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.