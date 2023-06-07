Патрушев обсудил с коллегой из Белоруссии противодействие угрозам НАТО

Стороны рассмотрели меры, направленные на противодействие угрозам безопасности России и Белоруссии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Представители Советов безопасности России и Белоруссии на консультациях в Минске обсудили, какие шаги можно предпринять для безопасности Союзного государства на фоне угроз, создаваемых НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам встречи.

"Подводя итоги консультаций, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем меры, направленные на противодействие угрозам безопасности России и Белоруссии, в том числе дополнительные шаги по обеспечению безопасности Союзного государства, соразмерные угрозам, создаваемым странами НАТО", - говорится в сообщении.