7 июня, 14:14

Патрушев обсудил с коллегой из Белоруссии противодействие угрозам НАТО

Стороны рассмотрели меры, направленные на противодействие угрозам безопасности России и Белоруссии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Представители Советов безопасности России и Белоруссии на консультациях в Минске обсудили, какие шаги можно предпринять для безопасности Союзного государства на фоне угроз, создаваемых НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам встречи.

"Подводя итоги консультаций, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем меры, направленные на противодействие угрозам безопасности России и Белоруссии, в том числе дополнительные шаги по обеспечению безопасности Союзного государства, соразмерные угрозам, создаваемым странами НАТО", - говорится в сообщении. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичБелоруссияРоссия
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