Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрел соглашение о гарантиях ДНЯО с Ираном

По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, "одной из главных разделительных линий в ходе дебатов стал спор, является ли "стакан наполовину полным или наполовину пустым"

ВЕНА, 7 июня. /ТАСС/. Совет управляющих МАГАТЭ завершил рассмотрение соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) с Ираном. Об этом в среду в Twitter сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет управляющих МАГАТЭ завершил рассмотрение соглашения о гарантиях ДНЯО с Ираном. Одной из главных разделительных линий в ходе дебатов стал спор, является ли "стакан наполовину полным или наполовину пустым". Ответ зависел от субъективных ощущений выступающих", - говорится в сообщении Ульянова.