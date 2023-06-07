7 июня, 14:43,
обновлено 7 июня, 14:58

Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрел соглашение о гарантиях ДНЯО с Ираном

По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, "одной из главных разделительных линий в ходе дебатов стал спор, является ли "стакан наполовину полным или наполовину пустым"

ВЕНА, 7 июня. /ТАСС/. Совет управляющих МАГАТЭ завершил рассмотрение соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) с Ираном. Об этом в среду в Twitter сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет управляющих МАГАТЭ завершил рассмотрение соглашения о гарантиях ДНЯО с Ираном. Одной из главных разделительных линий в ходе дебатов стал спор, является ли "стакан наполовину полным или наполовину пустым". Ответ зависел от субъективных ощущений выступающих", - говорится в сообщении Ульянова. 

Теги:
ИранРоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация