Посол РФ во Франции заявил об успешном сотрудничестве дипмиссий Москвы и Минска

Посольства совместно реализуют множество проектов в культурной и мемориальной сферах, уточнил Алексей Мешков

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Посольства России и Белоруссии во Франции совместно реализуют многочисленные проекты, в том числе связанные с сохранением памяти о Второй мировой войне. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков перед началом выступления белорусского ансамбля "Хорошки" в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) в Париже.

"Важно отметить, что мы тесно сотрудничаем во Франции с нашими белорусскими коллегами не только на культурном, но и на мемориальном направлении, - сказал Мешков. - Мы совместно работаем над реализацией проекта по созданию в городе Тиль в Лотарингии (северо-восток страны) мемориала советскому женскому отряду "Родина", в который входили 37 советских узниц, бежавших из немецкого концлагеря и присоединившихся к Сопротивлению".

По словам Мешкова, реализация этого проекта и сегодняшний концерт станут частью большой программы совместных российско-белорусских инициатив во Франции. "Эти проекты отражают подлинно союзнический и братский характер наших двусторонних отношений", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Мешков напомнил, что на этой неделе в штаб-квартире ЮНЕСКО впервые прошло празднование Дня русского языка, в котором также принимали участие артисты ансамбля "Хорошки".

Культура не имеет границ

"Мы выражаем благодарность посольству России и Российскому духовно-культурному православному центру за поддержку нашей инициативы и организацию выступления ансамбля "Хорошки", - отметил временный поверенный в делах Республики Белоруссия во Франции Кирилл Грушевский. Он подчеркнул, что Белоруссия - страна с богатой культурой. "Этот концерт еще раз доказывает, что культура не имеет границ и способна объединять народы и страны", - добавил Грушевский.

По словам советника-посланника по вопросам культуры посольства России во Франции, руководителя РДКПЦ Леонида Кадышева, подготовка выступления ансамбля "Хорошки" стала почетной миссией для коллектива центра. "Мы благодарны нашим белорусским друзьям за прекрасное сотрудничество", - добавил он.

Символ белорусского искусства

Ансамбль "Хорошки" называют живой легендой и символом белорусского национального искусства. Он был основан в 1977 году, спустя три года получил первую премию и звание лауреата национального конкурса среди профессиональных ансамблей СССР.

Ансамбль гастролирует по всему миру, в том числе многократно выступал на основных сценах Москвы и Санкт-Петербурга.