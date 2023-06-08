В России заявили об отсутствии этнической подоплеки в мерах борьбы с экстремизмом в Крыму

Представитель РФ на слушаниях в Международном суде ООН Александр Шульгин отметил, что эти меры обусловлены заботой о безопасности самих крымчан

ГААГА, 8 июня. /ТАСС/. Меры борьбы с экстремизмом в Крыму не имеют никакой этнической подоплеки, а обусловлены заботой о безопасности самих крымчан. Об этом заявил в четверг представитель РФ на слушаниях в Международном суде ООН Александр Шульгин.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В ходе заседания 19 апреля 2017 года суд частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер. Слушания по существу дела проходят с 6 по 14 июня.

На заседании в четверг РФ представила свои возражения по существу иска. "В своих выступлениях российская сторона продемонстрировала полную несостоятельность заявлений Украины о якобы "финансировании терроризма" на Донбассе и "кампании расовой дискриминации" в Крыму, - отметил Шульгин в заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС.

В частности, российские представители напомнили суду о многолетней практике подавления киевской властью языковых, культурных, образовательных и иных прав миллионов русских и других национальных меньшинств на Украине, наглядно показали, что в Крыму тщательно оберегается культурное наследие крымско-татарского и украинского народов. Внимание судей, заметил Шульгин, также было обращено на то, что "меры борьбы с экстремизмом не имеют никакой этнической подоплеки, а обусловлены заботой о безопасности самих крымчан". "Беглые члены бывшего "меджлиса", обосновавшиеся на Украине, не только не представляют интересов крымских татар, но и активно вредят населению Крыма, в том числе путем осуществления энергетической, водной и продовольственной блокады полуострова", - подчеркнул он.

Что касается ДНР и ЛНР, адвокаты, представляющие интересы РФ, "заострили внимание на том, что именно Украина развязала внутренний вооруженный конфликт в Донбассе и годами осуществляла варварские бомбардировки и убийства мирного населения", добавил представитель РФ.

Ответила РФ и на прозвучавшие во вторник утверждения украинской стороны о якобы причастности России к подрыву Каховской ГЭС. "Указали, что это преступление было совершено войсками Киева, которые также открыли шлюзы Днепровской ГЭС для критического повышения уровня воды в Каховском водохранилище", - заметил Шульгин.