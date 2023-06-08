Представитель РФ обвинил Кишинев в блокировании комиссии по управлению миротворцами

Российской стороной было предложено ввести в состав делегации старшего начальника миротворческого контингента РФ Дмитрия Сорокина

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Работа Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре заблокирована из-за разногласий между делегациями России и Молдавии. Как сообщил журналистам сопредседатель ОКК от российской стороны Александр Андреев, представители Молдавии отказываются утверждать нового члена комиссии.

"Сейчас без кворума мы не можем собираться, не можем принимать решения. Такое поведение Молдавии носит деструктивный характер и ставит под угрозу ритмичную работу ОКК в нынешней непростой ситуации", - сказал Андреев. Он уточнил, что на сегодняшнем заседании российской стороной было предложено ввести в состав делегации РФ старшего начальника миротворческого контингента РФ Дмитрия Сорокина, который должен заменить убывшего в связи с истечением срока командировки Алексея Макарова.

Представители Молдавии считают, что кандидатура Сорокина "противоречит концепции иерархии и субординации контингентов Совместных миротворческих сил". Там считают, что это "негативно" повлияет на процесс принятия решений в рамках миротворческого механизма и "подорвет" работу ОКК по управлению и контролю над воинскими контингентами. Со своей стороны Андреев считает, что никаких запретов в ОКК на такое совмещение нет и заявил об отсутствии других кандидатур. Он напомнил, что в течение 12 лет в состав ОКК входил полковник Анатолий Зверев, который совмещал эту должность с командованием российским миротворческим контингентом.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

Положение военных РФ осложнилось в 2014 году, когда Украина закрыла для них свои границы, что сделало невозможным снабжение контингента, со своей стороны Кишинев заблокировал ротацию военных. Проблему частично решили путем призыва на службу россиян, проживающих в Приднестровье.

Кишинев предлагает заменить миротворцев на миссию гражданских наблюдателей, однако Тирасполь категорически против вывода миротворцев РФ, которых считает гарантией безопасности.