Посол РФ заявил о сохранении перспектив для развития связей между Россией и Аргентиной

Дмитрий Феоктистов отметил, что дружба стран длиннее и крепче, "чем сегодняшняя политическая конъюнктура"

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июня. /ТАСС/. Перспективы для развития отношения между Россией и Аргентиной сохраняются, несмотря на попытки этому помешать. Об этом заявил в четверг посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Наша дружба длиннее и намного крепче, чем сегодняшняя политическая конъюнктура. Я верю в то, что в стране, которая гордится своими правочеловеческими стандартами, не будет дискриминации, не будет никаких антироссийских настроений. Конфликты начинаются и заканчиваются, важно сегодня смотреть за горизонт и видеть там перспективы для дальнейшего наращивания наших двусторонних связей. Это время придет, как бы и кто бы нам не пытался помешать", - сказал посол на приеме, посвященному Дню России.

Дипломат посетовал, что сегодня некоторые политики и журналисты в Аргентине пытаются настроить жителей страны против России и всего с ней связанного. "Мы надеемся, что образованная аргентинская публика сама во всем разберется и не поддержит эти провокации", - добавил он.

"Неоднократно нам приходилось отстаивать свою свободу, независимость и безопасность с оружием в руках. За это погибли миллионы русских людей. Мы, русский народ, никогда никому не позволяли ставить нас на колени. Этого никогда не было и не будет. И это напоминание всем тем, кто вводит незаконные антироссийские санкции, выступает сегодня за поражение России на поле боя", - сказал Феоктистов.

На прием пришло около 300 гостей, среди которых были иностранные дипломаты, аргентинские чиновники, журналисты и общественные деятели. Как рассказал журналистам писатель и колумнист Кристиан Ламеса, он пришел отпраздновать День России, потому что считает, что Москва и Пекин сегодня борются за более справедливый и многополярный мир. "Нам, аргентинцам, следовало бы занять более активную роль, а не быть просто сторонними наблюдателями, поскольку как раз Аргентина хорошо знает, что такое влияние США, каково жить под нездоровым влиянием доллара и как они [США] поддерживают государственные перевороты и кровавые диктаторские режимы", - сказал он.

"Нельзя позволять, чтобы Россия вновь оставалась одна в борьбе за то, что потом пойдет на пользу всему человечеству", - убежден писатель.