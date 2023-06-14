14 июня, 20:23
Военная операция на Украине

Кадыров опубликовал видео с Делимхановым

Елена Афонина/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ ТАСС

Как заявил глава Чечни, украинские СМИ продолжают нагло врать о ликвидации депутата

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания, на котором он обсуждает детали спецоперации с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.

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"С большим удивлением наблюдаю, что даже после публикации нашей совместной фотографии с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым украинские СМИ продолжают нагло врать о его ликвидации", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, ранее опубликованная совместная фотография была сделана 14 июня в ходе "встречи с дорогими братьями".

Глава Чечни рекомендовал осознать лживую сущность украинских СМИ и не поддаваться на провокации.

Как отметил Кадыров, "Герой России Адам Султанович весьма оперативно вернулся с того света, лично убедившись, что там ждут только укрофашистов". По словам главы Чечни, этим и объясняется, что он не мог с ним связаться. "Ну, или можете считать это откровенным издевательством над украинскими средствами массовой дезинформации", - добавил он.

Украинские СМИ ранее сообщали об уничтожении кортежа Делимханова в Запорожской области во время спецоперации. Глава Чечни заявлял, что не может выйти на связь с депутатом на фоне сообщений о его ранении. Позже Кадыров сообщил, что Делимханов жив и не ранен. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияДелимханов, Адам СултановичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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