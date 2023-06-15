МИД РФ обеспокоен данными о навязывании посредничества США в диалоге Баку и Степанакерта

"Комсомольская правда" со ссылкой на источники ранее сообщила, что представителей Нагорного Карабаха принуждают встретиться с азербайджанской стороной под присмотром американских кураторов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. РФ беспокоят появившиеся в СМИ данные о том, что США пытаются навязывать свое посредничество в диалоге Баку и Степанакерта. Об этом заявили ТАСС в четверг в МИД России.

Ранее газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источники сообщила, что США "в ультимативной форме <…> принуждают представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" под присмотром американских кураторов".

"Нас беспокоят появившиеся в СМИ данные о том, что США пытаются навязать свои посреднические услуги теперь еще и в диалоге между Баку и Степанакертом. В том числе путем угроз применения силы", - заявили в российском дипведомстве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 17 мая на саммите Совета Европы в Рейкьявике, заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана в его границах на территории 86,6 тыс. кв. км, куда входит и Нагорный Карабах, и добавил, что урегулирование должно происходить путем диалога.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда тот объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года, начались активные бои. Лидеры РФ, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, а впоследствии приняли ряд совместных заявлений по ситуации в регионе. В прошлом году Азербайджан и Армения приступили к обсуждению мирного договора.