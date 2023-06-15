Хинштейн считает, что российские ресурсы в борьбе с фейками не использованы наполовину

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи отметил, что до начала специальной военной операции РФ на Украине развитие этих отраслей шло в общем мировом тренде экспансии IT-гигантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Россия имеет огромные ресурсы и возможности для защиты в информационной войне, развязанной против нее Западом, они пока не использованы даже наполовину. Такое мнение высказал в четверг глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ходе делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Как нам защититься в этой информационной войне и какие ресурсы развития есть у отечественной IT-отрасли и информационно-медийной сферы? Считаю, что эти ресурсы огромны и мы их не используем еще и наполовину", - сказал Хинштейн.

Он напомнил, что до начала специальной военной операции РФ на Украине развитие этих отраслей шло в общем мировом тренде экспансии IT-гигантов. Сейчас, по словам Хинштейна, Россия наверстывает упущенное. "В 2019 году начали реализовывать так называемый безопасный Рунет. Нас обвиняли в том, что мы пытаемся изолироваться от мира, пытаемся создать северокорейскую и китайскую модель. Прошло время и оказалось, что мы были правы. Сегодня создан эффективно работающий механизм, который позволяет блокировать негативный трафик и не допускать до нашей аудитории откровенно негативную информацию, фейки, с которыми сегодня идет борьба, на мой взгляд, достаточно эффективно", - сказал Хинштейн.

По его мнению, сегодня необходимо форсированно развивать собственные ресурсы. "Мы понимаем, что каналы распространения информации сегодня кардинально отличаются от наших традиционных представлений, сегодня социальные сети по охвату, скорости и оперативности распространения информации обходят традиционные СМИ. <...> Поэтому сегодня идет активное развитие сети "ВКонтакте", которая становится основной отечественной платформой и по количеству аудитории сегодня бьет все рекорды", - сказал Хинштейн, добавив, что наблюдается значительный отток аудитории из запрещенных или ограниченных в России соцсетей.

По его мнению, еще один способ борьбы с фейками - "максимально понятная и прозрачная информационная политика". "Фейки, различные злоупотребления доверием людей, появляются там, где не достает информации. <...> Там, где есть вакуум, появляется всегда недосказанность. Эту недосказанность нам надо перекрывать и не боясь говорить какие-то вещи, которые поначалу могут быть не совсем приятными", - сказал Хинштейн.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.