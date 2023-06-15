Слуцкий считает, что инициативу об отмене 9 Мая в Молдавии разработали по западным лекалам

Президент республики Майя Санду рискует отдать страну под внешнее управление, заявил глава комитета Госдумы по международным делам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Инициатива молдавских властей об отмене празднования Дня Победы 9 мая разработана по западным лекалам, президент Майя Санду рискует отдать страну под внешнее управление. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее правящая Партия действия и солидарности внесла в парламент Молдавии проект закона о переименовании Дня Победы в День памяти и примирения в память о павших во время Второй мировой войны и переносе праздничной даты с 9 на 8 мая. В четверг парламент Молдавии на фоне протестов перенес заседание, на котором должна была рассматриваться инициатива. Сотни человек принесли к зданию парламента плакаты с лозунгами: "Стоп фашизму", "Не крадите у нас праздник Победы", а также с требованиями отставки Санду и правительства, сформированного правящей партией.

"Президент Молдовы с румынским паспортом Санду рискует пойти по украинскому сценарию и отдать свою страну под внешнее управление. Инициатива лишить молдавских граждан 9 Мая явно разработана по западным лекалам", - сказал Слуцкий, добавив, что цель властей - "стереть историческую память о подвиге советского солдата в победе над фашизмом, продолжить демонизацию России и реабилитацию нацистских преступников".

Он также подчеркнул, что молдавские власти "плюют на мнение и интересы своих же граждан". "Уроки "майданных печенек" их ничему не учат. А протесты граждан абсолютно справедливы и законны. Они имеют право на праздник Великой Победы, кровью, добытой в бою с фашистами их дедами", - резюмировал Слуцкий.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей.