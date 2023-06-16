16 июня, 13:29,
обновлено 16 июня, 13:56

Путин сообщил, что ВСУ не имеют успехов ни на одном из участков контрнаступления

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, ВСУ "используют так называемые стратегические резервы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал безуспешность попыток украинских военных провести контрнаступление, несмотря на привлечение стратегических резервов.

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"Самое главное - нет успехов ни на одном из направлений. Противник успеха не имел, как докладывают военные", - сказал глава государства, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме.

"Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы", - указал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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