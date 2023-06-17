17 июня, 18:14,
обновлено 17 июня, 18:34
Военная операция на Украине

Лавров: Африка сознает, что решать кризис на Украине надо, устраняя проблемы в его основе

По словам главы МИД РФ, партнеры из Африканского союза проявили понимание истинных причин того кризиса, который был создан усилиями Запада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Представители Африканского союза проявили понимание того, что для урегулирования кризиса на Украине необходимо устранить причины, которые его породили и продолжают подрывать безопасность в Европе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи президента России Владимира Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки.

"Главный вывод из сегодняшней беседы: наши партнеры из Африканского союза проявили понимание истинных причин того кризиса, который был создан усилиями Запада и проявили понимание того, что выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к этим глубинным причинам, на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте", - отметил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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