В Красноярском крае два кандидата на пост губернатора подали документы в избирком

Голосование на выборах пройдет 8, 9 и 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Красноярского края получила документы от Дениса Терехова из партии "Новые люди" и Андрея Новака из КПРФ для участия в выборах губернатора региона. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-служба крайизбиркома.

"Сегодня в избирательную комиссию Красноярского края поступили документы для участия в выборах губернатора региона от Дениса Терехова "Новые люди" и Андрея Новака КПРФ", - сообщили в пресс-службе.

Ранее свои документы в крайизбирком подал врио губернатора региона Михаил Котюков.

Выборы губернатора Красноярского края проходят раз в пять лет. В этом году голосование на выборах пройдет в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. От разных партий в кандидаты на пост главы края выдвинуты уже четыре человека. От "Единой России" - врио главы региона Михаил Котюков, от КПРФ - вице-спикер законодательного собрания края Андрей Новак, от партии "Новые люди" - депутат законодательного собрания края Денис Терехов и от партии "Родина" - Иван Серебряков.