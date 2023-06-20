Лебедев заявил о заинтересованности Вьетнама в российском опыте развития судебной системы

Председатель Верховного суда РФ отметил, что взаимодействие между Верховными судами РФ и Социалистической Республики Вьетнам имеет достаточно длительную историю

ХАНОЙ, 20 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вьетнам выражает большую заинтересованность в ознакомлении с российским опытом развития судебной системы. Об этом рассказал во вторник в интервью ТАСС председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, находящийся с визитом во Вьетнаме.

Он отметил, что взаимодействие между Верховными судами РФ и Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) имеет достаточно длительную историю. Одно из направлений такого сотрудничества - делегационный обмен между представителями судебных систем, который помогает каждой из стран совершенствовать деятельность судов, работу всей судебной системы и обеспечивать открытый и беспрепятственный доступ к правосудию.

"Вьетнамские коллеги относятся с большим уважением и интересом к тем результатам, которых мы достигли в развитии судебной системы России. Они отмечают у нас свободный доступ к правосудию, свободный доступ к правосудию не только в разрешении каких-либо конкретных дел отдельных граждан, но и именно беспрепятственный доступ к институту правосудия в целом", - сказал председатель Верховного суда РФ. В России, по его словам, "все решения открыты, полностью размещается вся информация, касающаяся деятельности судов". "Информационное обеспечение деятельности и технологическая оснащенность российских судов также вызывает большой интерес у вьетнамской стороны", - сказал Лебедев.

Заинтересованность вьетнамской стороны в получении российского опыта в сфере обеспечения деятельности судов, в совершенствовании судебно-правовой системы, в вопросах повышения квалификации судей и работников аппарата суда высказал на встрече с главой Верховного суда РФ президент СРВ Во Ван Тхыонг. "Президент СРВ хорошо владеет проблемами, которые есть в работе судов различных уровней. Он искренне приветствовал наш с вьетнамским коллегами судейский диалог с тем, чтобы повысить эффективность правосудия и качество работы", - информировал председатель Верховного суда.