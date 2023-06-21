Песков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине проявлением непредсказуемости политики США

Президент США в одном из выступлений назвал председателя КНР "диктатором"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине являются проявлением противоречивой внешней политики Вашингтона и говорят о ее непредсказуемости. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов информацию Reuters о том, что Байден в одном из выступлений назвал председателя КНР "диктатором".

"Вы знаете, с одной стороны, конечно, это весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости, - отметил представитель Кремля. - С другой стороны, и продолжение таких менторских проявлений во внешней политике США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств, и число этих государств постоянно растет".

"Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США [Энтони Блинкена] в Пекине, о таких разных примирительных заявлениях и так далее. Ну и здесь такая непонятная компенсация вот этих вот всех действий со стороны главы государства", - сказал Песков. "Впрочем, это их дело. У нас есть свои плохие отношения с Соединенными Штатами Америки и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По информации Reuters, Байден выступил с подобным замечанием на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. При этом в понедельник, комментируя визит Блинкена в Пекин 18-19 июня, президент США заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая "находятся на правильном пути".