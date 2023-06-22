Новые регионы создадут на выборах 328 экстерриториальных участков

Они будут находиться в 81 субъекте России

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Избиркомы четырех новых регионов планируют создать 328 экстерриториальных участков в 81 субъекте РФ в единый день голосования в сентябре. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, комментарий которого в четверг приводит официальный портал комиссии.

Возможность создания избирательными комиссиями регионов экстерриториальных участков в других субъектах прописана в подписанном 29 мая президентом РФ Владимиром Путиным законе, позволяющем четырем новым российским регионам устанавливать особенности проведения выборов. Закон определяет детали проведения выборов при введении на территориях военного положения.

"Избирательные комиссии новых субъектов РФ в 81 регионе России планируют создать 328 экстерриториальных участков, на которых в ходе выборов смогут проголосовать граждане Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Булаев.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.