Николай Патрушев проинформировал коллегу из Индии о ситуации в России

Стороны условились о продолжении диалога

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

"Подробно обсуждены текущие вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Кроме того, Патрушев проинформировал Довала о последних событиях в России", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Собеседники условились о продолжении доверительного диалога.