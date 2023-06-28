28 июня, 15:17,
обновлено 28 июня, 15:29

Николай Патрушев проинформировал коллегу из Индии о ситуации в России

Стороны условились о продолжении диалога

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

"Подробно обсуждены текущие вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Кроме того, Патрушев проинформировал Довала о последних событиях в России", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Собеседники условились о продолжении доверительного диалога. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичИндияРоссия
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