В Госдуму внесли проект закона о частичном иммунитете для региональных депутатов

Согласно предложенным поправкам, "решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту РФ"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Народное Собрание Республики Ингушетия внесло в Госдуму законопроект об усилении неприкосновенности для региональных депутатов, предложив ввести особый порядок в случае не только возбуждения уголовного дела, но и заключения под стражу. Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно действующим нормам при привлечении депутатов региональных заксобраний к ответственности, их задержании, аресте, обыске и ряде других действий применяется особый порядок производства, который прописан в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (УПК). Однако, как утверждают разработчики в пояснительных материалах, "имеющихся гарантий деятельности явно недостаточно".

Так, согласно главе 52 УПК, решение о возбуждении уголовного дела принимается руководителем следственного органа СК по региону. При этом особый порядок задержания и определения меры пресечения для данной категории лиц отсутствует.

Расширение особого порядка

Поправки предлагается внести в закон о региональной власти, прописав, что в том числе и им устанавливаются гарантии депутатской деятельности, а не только конституцией и законом субъекта РФ, как сейчас. Согласно предложенным поправкам, "решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту РФ". С его же согласия может быть подано ходатайство перед судом о заключении депутата под стражу. "Указанное ходатайство направляется в верховный суд субъекта РФ для рассмотрения обоснованности, законности и принятия соответствующего решения", - указано в законопроекте.

Также проектом закона предусматривается, что региональные депутаты не могут быть подвергнуты административному наказанию без согласий прокурора региона. Поступившие к прокурорам городов, районов и межрайонным прокурорам ходатайства военных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур, обращения уполномоченных органов либо запросы суда по вопросам привлечения к административной ответственности или о даче согласия на назначение административного наказания в отношении депутата также должны незамедлительно направляться прокурору субъекта РФ.

В пояснительной записке авторы подчеркивают, что предлагаемые гарантии для региональных законодателей "не являются их личной привилегией, а имеют публично-правовой характер и обоснование, поскольку призваны служить публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану законом таких лиц именно в силу осуществления ими публично значимых полномочий", ограждая их в период работы в парламенте от "необоснованных преследований и способствуя их беспрепятственной деятельности, самостоятельности и независимости".