"Единая Россия" выдвинула губернатора Никитина на выборы главы Нижегородской области

Действующий губернатор набрал 345 голосов делагатов на конференции регионального отделения партии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Делегаты конференции регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинули действующего губернатора Нижегородской области Глеба Никитина кандидатом на предстоящие выборы главы региона, которые состоятся в сентябре текущего года.

"Никитин Глеб Сергеевич, за - 345 голосов", - объявил результаты председатель счетной комиссии Роман Кошелев.

В тройку для участия в предварительном голосовании вошли секретарь реготделения партии Глеб Никитин, глава местного самоуправления городского округа Навашинский Татьяна Берсенева, а также замсекретаря реготделения - руководитель региональной общественной приемной председателя партии Виктор Лунин. Берсенева набрала четыре голоса, Лунин - пять голосов.

Никитин во время доклада отметил, что готов баллотироваться на пост губернатора. "Я готов баллотироваться на пост губернатора на новый срок", - обратился он к участникам конференции и добавил, что рассчитывает на поддержку партии и населения региона.

Замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова зачитала на конференции обращение секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, который попросил поддержать кандидатуру Никитина. "Прошу поддержать Глеба Сергеевича в своем решении, желаю успеха и всего самого хорошего", - привела она слова Турчака.

О выборах и кандидатах

Депутаты заксобрания Нижегородской области в начале июня назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября. Голосование, по данным регионального избиркома, продлится три дня.

Партия ЛДПР уже заявила, что выдвинула для участия в выборах главу фракции в областном парламенте Владислава Атмахова. При этом лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов ранее сообщил, что партия не будет выдвигать своего кандидата на пост губернатора, так как поддерживает действующего главу региона.

Никитин был назначен врио главы региона в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок полномочий истекает в 2023 году.