Документы на участие в выборах губернатора Приморья подал кандидат от партии пенсионеров

Голосование на выборах главы регионе будет проходить с 8 по 10 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморского края приняла документы от кандидата на должность главы региона Василия Сомова, которого выдвинуло региональное отделение "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Об этом в пятницу сообщил крайизбирком в своем Telegram-канале.

"Избирком Приморья закончил прием документов от кандидата на должность губернатора Приморского края. Заявление о согласии баллотироваться и документы представил Василий Сомов, выдвинутый региональным отделением политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Приморском крае", - говорится в сообщении.

Ранее на выборы, которые в Приморье будут проходить с 8 по 10 сентября, были предоставлены документы о выдвижении кандидатов Александра Андони от приморского краевого отделения коммунистической партии "Коммунисты России", Дениса Ковалева, которого поддержала Казачья партия Российской Федерации, Кирилла Рудюка от партии "Справедливая Россия", действующего губернатора края Олега Кожемяко от партии "Единая Россия", а также Инны Кошелевой, выдвинутой региональным отделением ЛДПР.