В Омской области формируется список кандидатов в сенаторы

Подробности будут даны позднее

ОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Список кандидатов в сенаторы от Омской области от врио губернатора региона Виталия Хоценко находится на формировании. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь врио главы области Мина Ахвердиева.

"Списки от кандидатов в губернаторы на сенаторов будут приниматься с 16 по 26 июля. Сейчас идет процесс формирования. Подробности обязательно сообщим", - сказала она.

Выборы на пост губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября. О своем выдвижении в избирком заявили восемь кандидатов.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что действующего сенатора от области Елену Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов от Хоценко.

Мизулина известна как сторонник ограничения прав женщин на аборт, запрета суррогатного материнства и использования беби-боксов, ужесточения ответственности за преступления сексуального характера против несовершеннолетних, ограничения продажи алкогольных энергетиков, запрета на браки и усыновление детей лицами одного пола и теми, кто ранее сменил пол, и др. Выступает за усиление роли церкви в государстве и семье. В частности, в 2013 году совместно с межфракционной группой Госдумы по защите христианских ценностей предлагала включить в Конституцию РФ статью об особой роли православия как "основы национальной и культурной самобытности России".