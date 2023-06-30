Песков заявил, что Путин испытывает теплые чувства к Дагестану и жителям республики

Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент "был вместе с ними в тяжелое время, переживал с ними эти тяжелые времена и разделяет с ними радость развития республики"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин всегда испытывал теплые чувства к жителям Дагестана и к самой республике, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я могу лишь констатировать, что, действительно, президент испытывает очень теплые чувства и к Дагестану, и ко всем народам Дагестана, и ко всему народу Дагестана единому", - сказал представитель Кремля, комментируя состоявшуюся 28 июня поездку президента в этот регион.

Песков отметил, что "Путин был вместе с ними в тяжелое время, переживал с ними эти тяжелые времена и разделяет с ними радость развития республики, развития отдельно взятых городов, реализации планов, связанных с развитием туризма и т. д."

Песков не стал комментировать проведенную журналистами параллель между посещением Путиным в августе 1999 года дагестанского села Ботлих и тем, что первой поездкой главы государства после неудавшейся попытки военного мятежа в России стала поездка именно в Дагестан. "Вы вольны делать такие рассуждения", - заметил пресс-секретарь.

Посещая Ботлих в августе 1999 года, Путин, который в то время был председателем правительства России, сказал, что ему хотелось бы поднять тост за здоровье раненых и в память о погибших от рук боевиков. В тот раз он предложил "эту стопку поставить" и выпить в другой раз, когда все задачи по безопасности будут решены. Свое обещание Путин выполнил 20 лет спустя, когда вновь посетил Ботлих 12 сентября 2019 года и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе - сентябре 1999 года.