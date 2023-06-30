30 июня, 12:11
Военная операция на Украине

Москалькова предложила закрепить статус участников СВО в законодательстве о занятости

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, оно должно соответствовать духу времени

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Категорию "граждане, принимавшие участие в специальной военной операции", необходимо закрепить в законодательстве РФ о занятости. С таким предложением выступила в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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"Законодательство о занятости должно соответствовать духу времени. Поэтому считаю необходимым: закрепить категорию "граждан, принимавших участие в СВО", предусмотреть финансовую поддержку работодателям, принимающим на работу молодых граждан, содействовать трудоустройству студентов в свободное от учебы время", - написала Москалькова по итогам парламентских слушаний в Совете Федерации о занятости населения.

Предметом особого внимания законодателей, по мнению омбудсмена, должны стать люди, которые приехали с Украины и находятся в том числе в пунктах временного размещения. Москалькова указала, что в этой связи надо предусмотреть предоставление им информации о рабочих местах, организацию профессиональной подготовки и переподготовки с учетом спроса на рынке труда на территории конкретного региона. 

Теги:
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаВоенная операция на Украине
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