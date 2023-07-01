Володин: легализация Зеленским марихуаны уничтожит украинскую государственность

По словам спикера Госдумы, украинский лидер предлагает гражданам страны "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что легализация президентом Украины Владимиром Зеленским марихуаны вобьет последний гвоздь в крышку гроба государственности страны.

"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", - написал Володин в субботу в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины из-за отказа от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. По словам Володина, Зеленский навязывает Украине чуждый ей язык путем запрета русского, на котором говорит большинство населения страны. "Изымаются учебники русского языка и литературы, из образовательной программы исключены русские писатели. Вместо того, чтобы дать людям возможность говорить на родном, Зеленский навязывает им чуждый язык", - добавил он.

Кроме того, продолжил Володин, на Украине разрушается институт семьи из-за активного участия крупнейших украинских компаний и государственных ресурсов в так называемом месяце прайда, когда они "украшают" свои страницы ЛГБТ-символикой.

"Итоговый результат для украинцев плачевный. В 2022 году ВВП Украины рухнул на 29,1%, численность населения сократилась на 23%", - заключил он.

В конце прошлого месяца Зеленский вновь выступил за легализацию на Украине лекарств на основе каннабиса (марихуаны). 12 июля 2021 года Зеленский попросил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование по соответствующему законопроекту. Через год в июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.