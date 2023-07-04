Мишустин проведет встречу с руководством Совета Федерации

Со стороны сенаторов на ней будут присутствовать председатель Совфеда Валентина Матвиенко, первые заместители спикера СФ Андрей Турчак и Андрей Яцкин, а также члены Совета палаты

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник встретится с членами Совета палаты Совета Федерации. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры РФ Виктория Абрамченко и Татьяна Голикова, а также министр финансов Антон Силуанов.

Со стороны сенаторов на встрече будут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первые заместители спикера СФ Андрей Турчак и Андрей Яцкин, а также члены Совета палаты Совета Федерации.

Это будет четвертая встреча премьера с сенаторами за то время, что он занимает пост главы кабмина. Какой вопрос будет вынесен на повестку дня, в пресс-службе правительства не сообщали, однако традиционно на таких встречах обсуждаются наиболее актуальные для всех жителей страны темы. Так, в 2022 году беседа была посвящена развитию российской экономики в условиях санкций, а в 2021 году на таком мероприятии речь шла о поддержке граждан и отраслей экономики на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса.