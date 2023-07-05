Законопроект о расширении состава ОП РФ планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию

Общественная палата формируется из 40 граждан РФ, утверждаемых президентом России, 89 представителей общественных палат субъектов, а также 43 общественных объединений и некоммерческих организаций

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Законопроект о расширении состава Общественной палаты (ОП) РФ за счет увеличения президентской квоты и квоты некоммерческих организаций (НКО) планируется внести на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе зампреда думского комитета по развитию гражданского общества Ольги Занко ("Единая Россия"), которая разрабатывает проект совместно с ОП.

"На данный момент идет работа над текстом законопроекта. Внести его планируется в следующую осеннюю сессию", - сказали в пресс-службе.

По действующему закону Общественная палата РФ формируется из 40 граждан РФ, утверждаемых президентом России, 89 представителей общественных палат субъектов Федерации и 43 представителей общероссийских или иных общественных объединений, некоммерческих организаций.

В пресс-службе депутата, ссылаясь на ее слова, напомнили, что после увеличения числа регионов РФ состав Общественной палаты РФ расширялся только за счет представителей общественных палат новых субъектов, а президентская квота и квота НКО остались неизменными. "Сегодня только на территории Крыма, Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Минюстом РФ зарегистрировано свыше 4600 НКО. Поэтому мне кажется важным увеличить число членов палаты. Чтобы больше людей и сообществ получили возможность иметь своих представителей для решения социальных вопросов", - привели в пресс-службе цитату Занко.

Кроме того, новым законом предлагается законодательно закрепить еще одну цель работы Общественной палаты РФ - укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. "Учитывая попытки расшатать наше единство со стороны недружественных иностранных государств <...>, а также непрекращающиеся попытки "отмены" русской культуры, языковой самобытности, культурно-исторического и духовно-нравственного наследия народов России, это направление приобретает особую актуальность. Общественная палата уже работает в этом направлении, поэтому важно закрепить эту цель законодательно, чтобы это было одно из приоритетных направлений работы", - процитировали слова Занко в пресс-службе.

Председатель комитета Ольга Тимофеева, в свою очередь, отметила, что в стране растет активность гражданского общества. "Появилось большое количество новых гуманитарных, патриотических проектов. Общественники активно участвуют в решении социальных задач, обсуждают законодательные инициативы. Идет активный диалог власти и общества по самым разным вопросам. Поэтому расширять общественную палату надо. Она себя отлично зарекомендовала", - сказала Тимофеева ТАСС.

Формирование состава Общественной палаты

Общественная палата Российской Федерации - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года. Численность - 172 члена (после вхождения в состав РФ четырех новых субъектов Федерации в 2022 году, ранее - 168). Из них 40 утверждаются по президентской квоте, 89 представляют общественные палаты субъектов РФ, 43 - общественные объединения и НКО.