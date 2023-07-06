Рябков на встрече шерп БРИКС в Дурбане обсудил подготовку к саммиту объединения

Саммит пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял 5-6 июля участие во внеочередном заседании шерп и су-шерп стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Дурбане, в ходе которого стороны обсудили подготовку к предстоящему саммиту объединения.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе с учетом обозначенных южноафриканским председательством приоритетов, - говорится в сообщении МИД РФ. - Выражен общий настрой на повышение международной роли БРИКС".

В дипведомстве информировали, что были "обсуждены актуальные вопросы подготовки к предстоящему 22-24 августа этого года в Йоханнесбурге XIV саммиту БРИКС".