В СФ призвали кабмин ускорить внесение проекта о противодействии нелегальной миграции

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что регулирование миграции "является чрезвычайно острой для общества" темой

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сенаторы считают важным ускорить внесение правительством в Госдуму законопроекта о новых режимах пребывания в России для мигрантов и мерах противодействия нелегальной миграции. Об этом заявил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Представляется важным ускорение внесения в Думу правительственного законопроекта о введении новых режимов пребывания для мигрантов и мерах противодействия нелегальной миграции. Знаем, правительство на эту тему активно движется вперед", - сказал сенатор на заседании Совета по межнациональным отношениям, посвященном вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке.

Косачев подчеркнул, что тема регулирования миграции, поиска баланса между объективными потребностями российской экономики в иностранных работниках и соображениями правопорядка и безопасности "является чрезвычайно острой для общества".

"Необходимы эффективные меры социальной и культурной интеграции и адаптации иностранных граждан и членов их семей. В том числе, чтобы не допускать образования и разрастания мигрантских анклавов, живущих по своим правилам и пытающихся диктовать их российскому обществу. Это на наших глазах вызывает конфликтные ситуации в сфере межнационального отношений. Считаем, что снижать внимание к этой теме недопустимо", - отметил Косачев.