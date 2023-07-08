Консультативный совет глав центризбиркомов СНГ приступил к работе

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев сообщил, что в Ташкенте началось его первое заседание

ТАШКЕНТ, 8 июля. /ТАСС/. Консультативный совет руководителей центральных избирательных органов стран Содружества Независимых Государств (СНГ), созданный 14 октября 2022 года решением глав государств - членов СНГ на саммите в Астане, приступил к работе, в Ташкенте началось его первое заседание. Об этом в субботу сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Сегодня в Ташкенте мы проводим первое заседание руководителей центризбиркомов государств СНГ, инициатором создания которого является Узбекистан, в повестке дня организационные вопросы деятельности совета", - сказал Лебедев на заседании.

По его словам, первым председательство в новом органе СНГ на год принял Узбекистан, в состав совета вошли представители Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Азербайджан, Казахстан и Туркмения пока не подписали соглашение о создании Консультативного совета.

В заседаниях совета с правом совещательного голоса могут принимать участие представители Исполкома СНГ и Межпарламентской ассамблеи СНГ.