10 июля, 07:10,
обновлено 10 июля, 07:29

Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на должность президента Узбекистана

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

По словам президента РФ, страна высоко ценит "принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении Шавкату Мирзиёеву в связи с переизбранием его на должность президента Узбекистана выразил уверенность в наращивании взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

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"Примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента республики Узбекистан", - говорится в телеграмме. "Уверен, что совместными усилиями будет обеспечено последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей, а также координация в региональных и международных делах", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что РФ высоко ценит "принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана". По его словам, она, "несомненно, отвечает чаяниям российского и узбекистанского народов".

Президент РФ заметил, что победа Мирзиёева на выборах подтверждает его высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого им курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан.

"От души желаю вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства", - добавил Путин.

В воскресенье в Узбекистане прошли досрочные выборы президента. В понедельник председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев сообщил, что Мирзиёев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов и по закону он избран президентом страны. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
© Информационное агентство ТАСС
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