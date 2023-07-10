Крашенинников назвал несвоевременной идею проведения амнистии в России

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, в прошлые годы амнистии проводились из-за того, что "было много сидельцев по старому Уголовному кодексу РСФСР"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Идея проведения амнистии в России несвоевременна. Об этом в понедельник заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников при обсуждении инициативы КПРФ об объявлении амнистии в связи со 100-летием образования СССР.

На заседании думского комитета по госстроительству и законодательству обсуждался проект постановления об объявлении указанной амнистии и проект об исполнении амнистии. Документы внесли 23 ноября 2022 года группой депутатов думской фракции КПРФ.

Зампредседателя комитета Ирина Панькина заявила, что комитет не поддерживает проекты и привела официальные данные ФСИН России, по которым "достигнут исторический минимум по количеству осужденных". По ее словам, на 1 февраля 2023 года в местах лишения свободы находится порядка 400 тыс. человек.

"Мне кажется, что сейчас проводить амнистию несвоевременно и, соответственно, как сказала Ирина Александровна, предлагается проект постановления об амнистии и проект о применении соответствующей амнистии отклонить", - сказал Крашенинников.

Он пояснил, что в прошлые годы амнистии проводились из-за того, что "было много сидельцев по старому Уголовному кодексу РСФСР". "В тот момент тюрьмы были перегружены, больше 1 млн находилось там, поэтому мы фактически каждый год какие-то амнистии готовили", - сказал глава думского комитета.

Затем в 2011 году в силу вступили поправки в Уголовный кодекс РФ об исчислении сроков наказаний и зачете наказаний, благодаря которым ситуацию в местах лишения свободы удалось изменить, добавил Крашенинников.